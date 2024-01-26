أحمد فهمي وصلاح عبدالله ومي كساب وغيرهم ينعون الراحل العامري فاروق

ميرنا وليد - بيروت - توفي نائب رئيس النادي الأهلي العامري فاروق، اليوم الجمعة 26 كانون الثاني، بعد صراع من المرض، وحرص عدد كبير من من الممثلين والفنانين المصريين على نعيه .



فكتب الفنان أحمد فهمي: "البقاء لله في وفاة الأخ الغالي الأستاذ العامري فاروق كان نعم الشخص قمة في الاحترام والأدب رحمة الله على الفقيد ويلهم أهله الصبر والسلوان. نسالكم الفاتحة".

وكتب الممثل المصري نبيل الحلفاوي: "إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. خالص العزاء لأسرته ومحبيه أنعم الله عليهم بالصبر والسكينة وللنادي الأهلي والساحة الرياضية".

وكتب الممثل صلاح عبد الله : "أرجوكم الفاتحة والدعاء للخلوق الطيب العامري فاروق العامري فاروق".

وكتب الممثل مصطفى شعبان: "الصديق والرجل المحترم في ذمة الله، الله يرحمك ياغالي ويبدلك خيرا ، كنت ولا زلت أخا كبيرا مخلصا من أرقى الرجال اللي قابلتهم فى حياتي، وتعجز الكلمات عن وصف أخلاقك وشهامتك. وستبقى ذكراك وأعمالك وماقدمته مؤثرا في أجيال كثيرة. طيب الله ثراك ولهمنا الصبر والسلوان".

وكتب أحمد السعدني ناعياً العامري فاروق: "رحم الله الأستاذ العامري فاروق كان رجل في غاية الاحترام والرقي خالص العزاء لصديقي هشام العامري وكل أفراد الأسرة و ائلة النادي الأهلي التي فقدت أحد رجالها المخلصين إنا لله و إنا اليه راجعون".

وأيضا نعاه المخرج عمرو عرفة: "رحم الله الخلوق العامري فاروق وأسكنه فسيح جناته والهم الأسرة والصديق العزيز الدكتور هشام العامري الصبر و السلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتبت الفنانة مي كساب: "خالص العزاء في وفاة الأستاذ المحترم العامري فاروق إنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الفاتحه والدعاء".

وشيعت جنازة العامري فاروق عقب صلاة العصر من مسجد الشرطة بأكتوبر، وأعلن النادي الأهلي الحداد لمدة 3 أيام.