مؤلف “عتبات البهجة”: المسلسل ليس كوميدياً.. وعودة شيريهان للدراما قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل السيناريست مدحت العدل، كتابة مسلسل “عتبات البهجة”، الذي انطلق تصويره مؤخراً، وهو العمل الذي يُعيد الفنان يحيى الفخراني إلى ماراثون دراما رمضان، بعد غياب عامين تقريباً.

وقال مدحت العدل، لـ”الشرق”، إنّ المسلسل لا يُصنف عملاً كوميدياً كما يعتقد البعض، بل يُعد دراما اجتماعية تتضمن حساً إنسانياً عالياً، لافتاً إلى التزام العمل بروح الرواية المأخوذ عنها الأحداث، وكذلك البُعد الفلسفي الخاص بها.

وأضاف أن “تحويل الرواية درامياً أمر صعب، وتطلب مجهوداً كبيراً”، فيما أبدى حماسه الشديد لتعاونه مع يحيى الفخراني، “العمل معه يُثري أرشيفي الفني”.

ويُشارك في بطولة المسلسل، بجانب الفخراني، كلاً من جومانا مراد، وصلاح عبد الله، وصفاء الطوخي، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، ومؤدي المهرجانات عنبة.

“عتبات البهجة” مستوحاة أحداثه من رواية تحمل الاسم ذاته، للكاتب إبراهيم عبد المجيد، والمسلسل رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لـمدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج جمال العدل.

وكشف مدحت العدل، لـ”الشرق”، عن عودة الفنانة شيريهان إلى الدراما التلفزيونية خلال الفترة المقبلة، بعد غياب دام 27 عاماً تقريباً.

وأكد أن “المسلسل ما زال في فترة التحضيرات حالياً، ولم يتم تحديد موعد تصويره بعد، خاصة أن شيريهان تستغرق وقتاً طويلاً في التحضير لتركيزها الشديد في أدق التفاصيل”، لافتاً إلى أن الشركة المنتجة لم تستقر على عرضه تلفزيونياً أم منصة رقمية، إذ سيتضح ذلك جيداً الفترة المقبلة.

وكان آخر مسلسل للفنانة شيريهان، هو “دمي ودموعي وابتسامتي” الذي عُرض عام 1997، وشاركها البطولة كل نبيل الحلفاوي ومحمد رياض، وتأليف إحسان عبد القدوس، وإخراج تيسير عبود.