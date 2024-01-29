“بحكي عنك” لـ نوال الزغي قريباً.. “مش هتقدر يوم تغيب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: “هيدا الأسبوع مليء بالمفاجآت… جاهزين؟”، بهذه الكلمات شوّقت النجمة اللبنانية نوال الزغبي الجمهور والمتابعين عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس” لأغنيتها الجديدة “بحكي عنك”، قبيل ساعات من كشفها عن موعد صدورها رسمياً وذلك يوم الخميس 1 فبراير المقبل.

ونشرت نوال مساء اليوم الإثنين الصورة الرسمية للأغنية الجديدة، وعلّقت عليها مستخدمةً عبارة من كلمات الأغنية، حيث قالت: “لما تسمع بحكي عنك مش هتقدر يوم تغيب”، وتابعت قائلةً: “ترقبوا أغنية بحكي عنك يوم الخميس ١ فبراير على جميع المنصات الموسيقية”.

تألقت نوال الزغبي في الصورة بستايل جديد، إذ ظهرت وهي تمشي في الشارع بفستان أسود قصير براق وشعرها مبلل من المطر وتحمل بيدها مظلة من اللون الأسود أيضاً.

وحققت صورة الأغنية تفاعلًا كبيرًا من متابعي نوال، فتركوا لها الكثير من التعليقات التي عبّرت عن حماسهم للأغنية الجديدة، وتصدّر اسمها الترند على موقع “إكس” في لبنان ومصر والسعودية وسوريا والأردن والمغرب وتونس والجزائر وعدد من البلدان العربية.

الجدير ذكره أن أغنية “بحكي عنك” هي باللهجة المصرية، من كلمات وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو المصري وعمرو الشاذلي، وإنتاج شركة Umusic.