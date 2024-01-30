جيسون ديرولو يفتتح ألبومه الجديد بأغنية مع مايكل بوبلي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اجتمع النجمين العالميين جيسون ديرولو ومايكل بوبلي بأغنية جديدة بعنوان ” سبايسي مارغريتا” تم إصدارها عبر ” أتلانتيك ريكوردز “، بالتزامن مع “يوم المارغريتا الحارة الوطني”.

الأغنية مستوحاة من أشهر أغاني دين مارتن “Sway” التي قدمها بوبلي أيضاً قبل 20 عاماً وحقق من خلالها نجاحاً كبيراً مع أكثر من 415 مليون مشاهدة.

تعتبر هذه الأغنية أول تعاون موسيقي بين الأيقونتين العالميتين واللذان يحتلان مراتب متقدمة في التصنيفات، وتأتي بعد ظهور بوبلي في الحلقة الأولى من سلسلة بودكاست ديرولو الجديدة On The Road”، والتي يشارك في تقديمها سينسير شو وتتوفر الآن عبر معظم مزودي خدمات البودكاست.

تفتتح أغنية “سبايسي مارغريتا” عام آخر مزدحم بالنشاط للفنان جيسون ديرولو، فهو يستعد لطرح ألبومه الجديد المكون من 29 أغنية بعنوان “Nu King” في 16 فبراير، ويمكن تسجيل الطلب المسبق من الآن عبر أطلانتيك ريكوردز. وسيتضمن الألبوم أغانيه الناجحة التي صدرت في الفترة السابقة بشكل منفرد وأغانٍ جديدة.

شهد العام الماضي سلسلة مستمرة من الإصدارات من النجم المجتهد، بما في ذلك مع ميغان تراينور، في أغنية “Hands On Me (Feat. Meghan Trainor)” والتي حظيت بتقدير النقاد والصحافة، وحققت انتشاراً كبيراً خصوصاً مع الفيديو كليب الذي شاركت فيه باريس هلتون ونيكول ريتشي.

مع إصدار ألبومه “Nu King” المقرر في 16 فبراير، يستعد ديروولو للانطلاق في جولة “Nu King World Tour”، مع محطات في البرتغال وكازاخستان والسويد والنرويج والدانمارك وفرنسا وهولندا ولوكسمبورغ وبلجيكا والمملكة المتحدة وأيرلندا وألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك وإيطاليا وسويسرا وإسبانيا حتى يونيو 2024.

يتابع ديروولو نشاطه المستمر، بعد انتهاء مشاركته في الموسم الأول كعضو في لجنة تحكيم برنامج The Voice Australia، حيث يشارك إلى جانب ألكسندرا شيب (باربي، X-Men: Apocalypse) في فيلم Underwater ، وهو فيلم إثارة رومانسية تقدمه Interval Presents، شبكة البودكاست الداخلية لمجموعة وارنر ميوزيك.

يحكي الفيلم قصة حب مليئة بالأحداث المثيرة من خلال ألبوم سردي، ويتضمن موسيقى جديدة تمامًا من ديروولو مدمجة في القصة والتصوير الصوتي، مما يخلق تجربة استماع مبتكرة وغامرة ويجعلها حدثًا مبتكرًا في مجال الترفيه السمعي.

تم عرض Underwater في 31 أكتوبر على جميع منصات البودكاست الرئيسية، مع إصدار حلقات جديدة أسبوعيًا يوم الثلاثاء. وحقق البودكاست المركز الأول في قوائم بودكاست Apple .