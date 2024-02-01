شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب Night Swim يحقق 41 مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرعب Night Swim إيرادات وصلت إلى 41 مليونا و 495 الف دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 5 يناير الجارى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures International (UPI)، ووصلت مدته إلى ساعة و 38 دقيقة.



Night Swim

وأنقسمت إيرادات العمل بين 26 مليون و 858 ألف دولا في شباك التذاكر الأمريكي، و 14 مليون و 637 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

يدور فيلم Night Swim بعد إجبار لاعب البيسبول السابق راي على التقاعد المبكر بسبب مرض تنكسي، ينتقل اللاعب إلى منزل جديد مع زوجته وطفليه، ويأمل أن يكون حمام السباحة في الفناء الخلفي ممتعًا للأطفال ويوفر العلاج الطبيعي لنفسه، ومع ذلك، فإن سرًا غامضًا من ماضي المنزل سرعان ما يطلق العنان لقوة خبيثة تسحب العائلة إلى أعماق الرعب الذي لا مفر منه.

قتم ببطولة فيلم Night Swim كل من وايت راسل، كيري كوندون، اميلي هوفرل، جافين وارن، جودي لونج، نانسي لينهان، إدي مارتينيز، إيليا ج. روبرتس.