سعر سهم المركز الكندي الطبي (4021) تسيطر عليه موجة تصحيحية صاعدة – توقعات اليوم – 08-07-2026

انخفض سعر سهم الباحة (4130) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 2.50 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 2.16 ريال، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المذكور 2.50 ريال استعداداً لمهاجمته.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد