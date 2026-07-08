سعر سهم الجبس (2090) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 08-07-2026

شهد سعر سهم مجموعة أنعام الدولية القابضة (4061) جلسة اتسمت بالتداولات المتذبذبة، وذلك على اثر وصوله لمستوى المقاومة المحوري 12.85 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وهو ما ضغط على السهم ليحاول بهذا الأداء اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، وفي الوقت نفسه يحاول تصيف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لوجود دعم ديناميكي متواصل نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص صعود السهم على المدى القريب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 12.85 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 14.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد