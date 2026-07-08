سعر سهم صناعة الورق (2300) يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 08-07-2026

قفز سعر سهم البنك السعودي للاستثمار (1030) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكاز السهم في وقت سابق لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، ويعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية،

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 13.25 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.35 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد