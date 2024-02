شكرا لقرائتكم خبر عن جودي فوستر تكشف عن فليمين عالميين يجب مشاهدتها مرة على الأقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية جودي فوستر عن الفيلمين اللذين تعتقد أنه يجب على الجميع مشاهدتهما، وقد يكون أحدهما بمثابة مفاجأة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، حيث تحدثت ممثلة فيلم Silence Of The Lambs مؤخرًا مع مجلة Interview، التي طلبت منها اختيار الفيلم الذي تعتقد أنه يجب على الجميع مشاهدته خلال حياتهم.



جودي فوستر

أجابت فوستر قائلة:" فيلم Everything Everywhere All At Once، الذى قام ببطولته ميشيل يوه وكي هوي كوان وجيمي لي كيرتس إشادة كبيرة من النقاد عند صدوره، حيث حقق أكثر من 143 مليون دولار في شباك التذاكر، وفاز بجائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2023، وكان من إنتاج شركة A24، ويتبع الفيلم مهاجرة صينية، أثناء التحقيق معها من قبل دائرة الإيرادات الداخلية أثناء تدقيق أعمالها في مجال غسيل الملابس، تنخرط في مغامرة معقدة وفوضوية عبر الزمان والمكان وهي تتجاوز الأكوان لمحاولة حل الخلاف بينها وبين ابنتها".

ثم أضافت فوستر قائلة: "أما تانى فيلم فهو Team America: World Police، هذا على الأرجح هو رقم واحد بالنسبة لى، العمل الكوميدى الذى طرح خلال عام 2004، ومن إخراج تري باركر، وهو عبارة عن قطعة ساخرة عن النزعة العسكرية الأمريكية والحكومة، والتي تسخر من أفلام الحركة النمطية وتمثيل الولايات المتحدة، ويتبع الفيلم قوة شرطة برلمانية تتولى مهمة ممثل برودواي لمساعدتهم في إنقاذ العالم من الدكتاتورية والإرهاب وممثلي هوليوود الليبراليين".