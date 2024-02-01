رد فعل تركي آل الشيخ ورونالدو وعمرو يوسف على تألق النصر أمام إنتر ميامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

يقام مساء اليوم الخميس المباراة الودية بين فريقي إنتر ميامي الأمريكي والنصر السعودي في استاد المملكة أرينا ضمن فعاليات "كأس موسم الرياض" برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه المستشار تركي آل الشيخ بالمقصورة برفقة لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو والفنان عمرو يوسف ورد فعلهم على تألق "النصر"وتقدمه بـ 3 أهداف مقابل لا شئ خلال أحداث الشوط الأول من المباراة.

وتصدر "تركي آل الشيخ" تريند "X" خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلان نادي إنتر ميامي خروج لاعب الفريق ليونيل ميسي من قائمة اللاعبين المشاركين إلى جانب عدم مشاركة اللاعب كريستيانو رونالدو بداعي الإصابة.

ويواصل المستشار تركي آل الشيخ، الترويج لعدد من الفعاليات ضمن "موسم الرياض" ما بين الفنية والرياضية والغنائية والتي تشهد حضور عدد ضخم من الجماهير السعودية والعربية وسط تغطية إعلامية عالمية.

يذكر أن، المستشار تركي آل الشيخ وجه بإقامة عدد من الحفلات الغنائية لأبرز نجوم الغناء والموسيقى في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني وكان أبرزهم حفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هانى شنودة.

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