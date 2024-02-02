أحمد حلمي برفقة تركي آل الشيخ خلال مشاهدة مباراة النصر السعودي وإنتر ميامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من كواليس مباراة فريقي إنتر ميامي الأمريكي والنصر السعودي ضمن فعاليات "كأس موسم الرياض" بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه برفقة الفنان أحمد حلمي في كواليس المباراة.

وظهر "تركي" قبل بداية المباراة وهو يقوم بتحية لاعبي الفريقين على أرض الملعب وبجانبه الفنان أحمد حلمي.

كما ظهر عدد من النجوم قبل دقائق من إقامة المباراة وهم في المقصورة الرئيسية منهم الفنان عمرو يوسف والفنان محمد حماقي.

وتصدر "تركي آل الشيخ" تريند "X" خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلان نادي إنتر ميامي خروج لاعب الفريق ليونيل ميسي من قائمة اللاعبين المشاركين إلى جانب عدم مشاركة اللاعب كريستيانو رونالدو بداعي الإصابة.

ويواصل المستشار تركي آل الشيخ الترويج لعدد من الفعاليات ضمن "موسم الرياض" ما بين الفنية والرياضية والغنائية والتي تشهد حضور عدد ضخم من الجماهير السعودية والعربية وسط تغطية إعلامية عالمية.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ وجه بإقامة عدد من الحفلات الغنائية لأبرز نجوم الغناء والموسيقى في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني وكان أبرزهم حفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هانى شنودة.

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