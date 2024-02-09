شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل دور فريال يوسف فى "بابا جه" مع أكرم حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة فريال يوسف تصوير مشاهدها في مسلسل "بابا جه" مع النجم أكرم حسنى والمكون من 15 حلقة والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، حيث تجسد شخصية "نهى" وهى أم لطفل عمره 8 سنوات، تربطها صلة مع أكرم حسنى وتنشأ العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية خلال الحلقات.

مسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر وتدور الأحداث حول هشام (أكرم حسنى) رجل أربعينى يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.

يذكر أن فريال يوسف عرض لها مؤخراً في السينمات، فيلم "حسن المصرى"بطولة أحمد حاتم، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، أيسل رمزى، لينا صوفيا، جينفر عازار، جاد أبو على وقصة نورا لبيب وسيناريو سمر طاهر وإخراج اللبناني سمير الحبشى، وتدور أحداثه حول حسن الذى يعانى من الشعور بالذنب بعد فقدانه لوالدته وشقيقته، ويقبل وظيفة جديدة سائقًا وحارسًا شخصيًا لفتاة مراهقة.

وشاركت فريال يوسف في دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "ليل أم البنات" مع سهير رمزي، فريال يوسف، ناصر سيف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، أيمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، محمد مهران، محمد أحمد ماهر، أحمد جمال سعيد، حسن عيد، صوفيا، ياسمين جمال، وتأليف احمد صبحي، ومن اخراج عبد العزيز حشاد.