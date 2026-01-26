زيلينسكي: ضمانات أمنية أميركية بعد يومين من محادثات أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - عبدالله أبوضيف (القاهرة)

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، المحادثات التي جرت في أبوظبي بأنها على الأرجح أول لقاء ثلاثي منذ «فترة طويلة جداً» ضم ليس فقط دبلوماسيين، بل أيضاً ممثلين عسكريين من جميع الأطراف الثلاثة.

وقال زيلينسكي إن وثيقة ضمانات أمنية أميركية لأوكرانيا أصبحت «جاهزة بنسبة %100» بعد يومين من المحادثات التي شارك فيها ممثلون من أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وصرح زيلينسكي للصحفيين في فيلنيوس، خلال زيارة يقوم بها لليتوانيا، بأن أوكرانيا تنتظر من شركائها تحديد موعد التوقيع، وبعد ذلك ستعرض الوثيقة على الكونجرس الأميركي والبرلمان الأوكراني للمصادقة عليها. وقال إنه يجب على جميع الأطراف أن تكون مستعدة لحل وسط.

وفي وقت سابق أمس، أعلن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية ستتواصل في أبوظبي الأسبوع المقبل، وذلك في أعقاب أول مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف منذ أشهر، والتي جرت يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وقال ويتكوف، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «كانت المحادثات بنّاءة للغاية، وتم وضع خطط لمواصلة المحادثات الأسبوع المقبل في أبوظبي».

وكان موقع «أكسيوس» الإخباري قد نقل في وقت سابق عن مسؤول أميركي، أن المفاوضات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا قد تُستأنف يوم الأحد المقبل الموافق 1 فبراير في أبوظبي.

وانطلقت المفاوضات الجمعة الماضي من أبوظبي، حيث تتناول وفقاً تصريحات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي، ملف الأراضي وعلى رأسه إقليم دونباس الذي سيكون في صلب النقاشات بين الوفود الأوكرانية والروسية والأميركية.

وتأتي هذه المباحثات التي تُعقد على مدى يومين برعاية الولايات المتحدة في وقت يدخل فيه الصراع عامه الخامس.

ورأى خبراء تحدّثوا لـ «الاتحاد» أن محادثات أبوظبي تمثِّل تطوراً مهماً كونها أول اجتماع ثلاثي منذ اندلاع الحرب، وتؤكد على دور الإمارات القيادي في المنطقة باعتبارها وسيطاً محايداً للحد من الصراعات في العالم، والعمل بشكل يدفع باتجاه وقف النزاعات وإحلال السلام.

وفي ضوء ذلك، قال أليكسي غونشارينكو، عضو البرلمان الأوكراني، إن بلاده تقدّر عالياً استضافة دولة الإمارات وقيادتها لهذه المفاوضات، مؤكداً أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى السلام في أقرب وقت، وأن تحقيق ذلك يمر بالضرورة عبر الدبلوماسية ومسارات صنع السلام، موضحاً أن جلوس الوفدين الأوكراني والروسي للمرة الأولى على طاولة واحدة، وبحضور الجانب الأميركي، يمثّل تطوراً بالغ الأهمية في مسار الجهود السياسية الرامية إلى إنهاء الحرب.

وأضاف غونشارينكو أن أوكرانيا تعوّل على الدور الإماراتي في هذه المرحلة الحساسة، مؤكداً أن ما تتمتع به الإمارات من علاقات متوازنة ومصداقية دولية يؤهلها للقيام بدور محوري في تقريب وجهات النظر، وتهيئة الأرضية اللازمة للتوصل إلى اتفاق سلام حقيقي يضع حداً للحرب ويحقق الاستقرار في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال أندريه كورتنوف، المحلل السياسي الروسي، إن دولة الإمارات برزت خلال السنوات الأخيرة كمنصة موثوقة للحوار في النزاعات الدولية المعقدة، وهو ما تجلّى بوضوح في استضافتها للاجتماع الثلاثي الذي جمع الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، ما يعكس مستوى عالياً من الثقة الدولية في قيادة الدولة وقدرتها على إدارة مسارات تفاوضية حساسة، إضافة إلى التقدير المتنامي لجهود الوساطة التي بذلتها الإمارات طوال السنوات الماضية من هذا الصراع.

وأضاف أن اختيار الإمارات لاستضافة هذا الاجتماع يؤكد المكانة التي باتت تحظى بها كطرف قادر على توفير بيئة آمنة ومحايدة للحوار بين أطراف متنازعة، موضحاً أن ما يُحسب للإمارات هو محاولتها الجادة الحفاظ على موقف متوازن من دون الانحياز لأي طرف، وهو ما عزَّز مصداقيتها لدى مختلف القوى الدولية المنخرطة في الأزمة.

البحرين: استضافة الإمارات للمحادثات خطوة إيجابية وبنّاءة

رحبت مملكة البحرين باستضافة دولة الإمارات لمحادثات ثلاثية تجمع كلاً من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في أبوظبي، معتبرة إياها خطوة إيجابية وبنّاءة في إطار الجهود الدبلوماسية والإنسانية الرامية إلى تسوية الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية، وبما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية، دعم المملكة وتقديرها العميق لكافة الجهود الرامية لإنهاء الحرب الأوكرانية من خلال الحوار والمفاوضات، وتخفيف آثارها الإنسانية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية، وتحقيق السلام العادل والشامل والازدهار المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي.