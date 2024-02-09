رمضان 2024.. تعرف على خريطة مسلسلات منصة "واتش أت - watch it" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت منصة "واتش أت - watch it" عن خريطة المسلسلات التي تعرض على شاشتها في موسم دراما رمضان 2024 هذا العام.

ونستعرض لكم خريطة المسلسلات التي تعرض على المنصة بموسم رمضان 2024 في السطور التالية:

مسلسل الكبير أوي 8

يعرض مسلسل "الكبير أوي 8" على منصة "واتش أت - watch it" في موسم مسلسلات رمضان 2024.

ويخوض بطولة مسلسل "الكبير أوي 8" أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل مسار إجباري

يعرض مسلسل "مسار إجباري" على منصة "واتش أت - watch it" في موسم مسلسلات رمضان 2024.

ويخوض بطولة المسلسل أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وسيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل "إمبراطورية ميم" يعرض على منصة "واتش أت - watch it" في موسم مسلسلات رمضان 2024.

ويخوض بطولته خالد النبوي وحلا شيحة وعدد من الفنانين، وهو من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

مسلسل بابا جه

يعرض مسلسل "بابا جه" على منصة "واتش أت - watch it" في موسم مسلسلات رمضان 2024.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول مدير فندق في فترة كورونا يتعرض للعديد من الأزمات بسبب الأحداث التي يمر بها وهو مأخوذ عن فيلم كوري كوميدي.

المسلسل يشارك في بطولته أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، وعدد من الفنانين، ومن إخراج خالد مرعي.

مسلسل صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" يعرض على منصة "واتش أت - watch it" في موسم مسلسلات رمضان 2024.

ويخوض بطولة المسلسل غادة عبد الرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، ماجد المصري، منال سلامة، محمد علاء، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.