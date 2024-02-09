شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى بالبالونات والهدايا على بوستر ترويجى لمسلسل "بابا جه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة "ميديا هب سعدي – جوهر" حملات الدعاية والترويج لمسلسلها الرمضانى المقبل "بابا جه" بطولة النجم أكرم حسنى، إذ نشرت صورة لأكرم وهو يحمل العديد من علب وحقائب الهدايا التي ارتفعت حتى غطت وجهه، فضلاً عن إحاطته بالكثير من البالونات.

وعلقت ميديا هب عبر حسابها على "إنستجرام"، على الصورة الترويجية للعمل: "انتظروا مسلسلات رمضان 2024 من شركة ميديا هب، رمضان يجمعنا".



بابا جه

مسلسل "بابا جه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وتدور أحداث المسلسل حول هشام (أكرم حسنى) رجل أربعينى يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.

وكان آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل "مكتوب عليا"، بطولة عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

وكانت منصة watch it طرحت هي الأخرى بوستر تشويقي لمسلسل "بابا جه"، وتصدره النجم أكرم حسني عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.