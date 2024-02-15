فيديو.. قصي حاتم يطرح أغنية "چنك ورد" بمناسبة عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

فاجأ الفنان العراقي قصي حاتم الجمهور باللون الغنائي الجديد الذي طرحه من اللون الريفي العراقي الذي يعد من أصعب المقامات العراقية، من خلال الأغنية المنفردة الجديدة التي طرحها تحت عنوان "چنك ورد" متعاوناً بها مع الشاعر قصي عيسى من ناحية الكلمات، ومن الحان مصطفى ابراهيم، وتوزيع ومكس وماستر عثمان عبود.

وتقول كلمات الأغنية: چنك ورد يحليوو.. يا ستار ..من شوگك شنهي وتگلي اچبير ..قابل هاز كاروكك عايفني المن هان ما مرتاح من دوونك.. مفرفح ورد أشتاگ ميت شوگ من دونك"

وعن جديده قال قصي حاتم: "أحببت أن أغير في جديدي "چنك ورد" ونخرج قليلاً عن المألوف العادي، واخترت هذا اللون العراقي الأصيل الذي كانوا يغنونه عمالقة الغناء العراقي قديماً"

وأضاف: "أسعدني ردة فعل الجمهور حول تجربتي الجديدة في لون الريف العراقي، وقد زادني حماس لتقديم ما هو مميز ومختلف في أعمالي القادمة".

وكشف قصي حاتم أنه يستعد لطرح عمل جديد ولون مختلف في عيد الفطر المقبل في شهر أبريل 2024، والذي سيقوم بتصويرها بطريقة الفيديو كليب.