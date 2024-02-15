بالصور- حفل افتتاح مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ 74

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يقام مساء اليوم الخميس حفل افتتاح مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ 74 هذا العام وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم وسط مشاركة 20 فيلمًا سينمائيًا في الفترة من 15-25 فبراير الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان صورة للجنة التحكيم الدولية عبر حسابها الرسمي على تطبيق "X" التي تترأسها الممثلة والمنتجة الكينية لوبيتا نيونجو استعدادًا لبدء العروض السينمائية وسط منافسة شرسة على عدد من الفئات أبرزها جائزة "الدب الذهبي" لأفضل فيلم في الفعاليات.

وسيتم عرض فيلم الافتتاح "Small Things Like These" في عرضه العالمي الأول وتدور أحداثه خلال أعياد الكريسماس عام 1985 عندما يكتشف أب مخلص وتاجر الفحم بيل فورلونج أسرارًا مذهلة يحتفظ بها الدير في مدينته إلى جانب بعض الحقائق الصادمة الخاصة به، ويشارك ببطولة الفيلم الممثل الأيرلندي المرشح لجائزة الأوسكار هذا العام كيليان ميرفي، إيميلي واتسون، إيلين والش، ميشيل فيرلي، سيناريو وحوار كلير كيجان وإيندا والش، للمخرج المرشح لجائزة بافتا البريطانية تيم ميلانتس.

وكان المدير الفني للمهرجان كارلو شاتريان تعليقًا على الفيلم قائلا:"نتطلع إلى إطلاق هذا الفيلم الهادئ والاستثنائي في نفس الوقت في بداية الاحتفالات بالثقافة الأيرلندية في ألمانيا".

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