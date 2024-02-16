تركي آل الشيخ يكشف عن وصول المقاتل "ماكي" الرياض استعدادًا لنزالات "دوري المحترفين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الترويج لعدد من مباريات فنون القتال المختلط ضمن "دوري المقاتلين المحترفين" (PFL Champions) وذلك عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي منها تطبيق "X".

ونشر "تركي" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "X" أوضح خلاله وصول المقاتل الأمريكي أ.ج. ماكي الرياض للمشاركة بعدد من النزالات خلال الفترة المقبلة ضمن فعاليات "موسم الرياض" وعلق: "وصول ماكي الرياض وهو مستعد لنزال شرس ضد أبطال دوري المقاتلين المحترفين"، حيث تم استقباله بالورود فور وصوله الرياض وأحتسى القهوة العربي.

وأعلن "تركي" عن إقامة نزال ما بين المقاتلين وهما جيسوس بينيدو من بيرو، والمقاتل البرازيلي باتريسيو بيتبول المقرر إقامته يوم 24 فبراير الجاري.

وكشف "تركي آل الشيخ" خلال الساعات القليلة الماضية عن صندوق "Big Time" وهو صندوق استثماري برعاية الهيئة العامة للترفيه "GEA" لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام وسط مشاركة نخبة من ألمع وكبار النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وفاجئ "تركي" جمهور موسم الرياض بالعديد من المسابقات والجوائز القيمة منها مسابقة "إبحث واربح" وتضمن البحث عنه في خريطة بوليفارد وورلد وجائزتها الفوز بتذكرة لنزال "فوضى الإقصاء" المقرر إقامته يوم 8 مارس المقبل بين الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا، والملاكم الفرنسي فرانسيس نجانو.

ويروج "تركي آل الشيخ" للعديد من الفعاليات في "موسم الرياض" ما بين الفنية والثقافية والرياضية والتي تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا وسط تغطية إعلامية عالمية.

يذكر أن تركي آل الشيخ أعلن مؤخرًا عن دعم عدد من الأعمال السينمائية المصرية من خلال "موسم الرياض" أبرزها فيلم "ولاد رزق: القاضية" الذي تم تصوير عدد من مشاهده ببوليفارد الرياض ويتعاون ببطولته نخبة من النجوم وهم أحمد عز، عمرو يوسف، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

باسم يوسف يعلن منعه من المشاركة في فيلم أمريكي عالمي بسبب دعمه القضية الفلسطينية