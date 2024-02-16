في ذكرى وفاته .. كيث هارينج كان رساماً ماهراً وهذه نبذة عن حياته

ميرنا وليد - بيروت - تصادف اليوم ذكرى وفاة الرسام كيث هارينج وهو من مواليد 4 ايار 1958، ريدينغ، بنسلفانيا، الولايات المتحدة وتوفي في مثل هذا اليوم في 16 شباط 1990 في نيويورك وهو فنان غرافيك ومصمم أميركي قام بنشر بعض استراتيجيات ودوافع فن الكتابة على الجدران.



بعد فترة وجيزة من الدراسة في مدرسة آيفي للفنون في بيتسبرغ، انتقل هارينج إلى مدينة نيويورك في عام 1978 للالتحاق بمدرسة الفنون البصرية، مع زملائه الفنانين كيني شارف وجان ميشيل باسكيات، انغمس هارينج في نوادي البانك ومشهد فن الشارع في نيويورك. في عام 1981، بدأ في رسم الكتابة على الجدران - وهي رسومات طباشيرية غير مصرح بها على لوحات إعلانية سوداء فارغة - في مترو أنفاق نيويورك. سيصل عددهم في النهاية إلى الآلاف، وسرعان ما خلقوا متابعين شعبيين لصوره التصويرية والمنقوشة المفعمة بالحيوية ونشاطه الخارج عن القانون. لم يشارك هارينج سوى القليل من تكتيكات "وضع العلامات" التي يتبعها رسامي الجرافيتي في المناطق الحضرية، حيث انجذب بدلاً من ذلك إلى إمكانيات وجود نوع جديد من اللافتات العامة والعامية.

بدأ في رسم جداريات كبيرة في الهواء الطلق، وفي النهاية نفذها في ريو دي جانيرو وبرلين وملبورن وشيكاغو وأتلانتا وأماكن أخرى، وغالبًا ما ساعده عشرات الأطفال. جذبت شخصية هارينج المفعمة بالحيوية، وحس اللعب المُعدي، والأسلوب الهيروغليفي المفهوم عالميًا، انتباه الصحافة السائدة، وانتقلت بسهولة إلى عمله في مقاطع الفيديو الموسيقية وتصميم الأزياء. في عام 1986، افتتح هارينج متجرًا يُدعى Pop Shop في مدينة نيويورك، حيث قام بتسويق منتجات تراوحت بين القمصان والأزرار المثبتة بالدبابيس والمطبوعات الأصلية. افتتح فرعًا للمتجر في طوكيو عام 1988.