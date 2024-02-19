شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصري ضيف شرف مسلسل "محارب" على شاشات المتحدة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم ماجد المصري كضيف شرف في مسلسل "محارب" بطولة النجم حسن الرداد والمقرر عرضه على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان المقبل 2024، اذ يظهر المصرى خلال عدد من الحلقات بدور مؤثر فى الأحداث.





مسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته.

والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

وكانت آخر أعمال النجم ماجد المصرى فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مطربى الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.





فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.