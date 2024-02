مهرجان برلين السينمائي يكرم مارتن سكورسيزي بجائزة الدب الذهبي الفخري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منحت إدارة مهرجان برلين السينمائي، المخرج العالمي مارتن سكورسيزي، الجائزة التكريمية الأكبر في الحفل؛ وهي الدب الذهبي الفخري؛ وذلك تقديراً لمسيرته الفنية الكبيرة.

وأثناء تسلمه للجائزة التكريمية على المسرح، كشف المخرج أنه يريد العمل على أفلام جديدة، حيث قال: “مازلت أرغب في في صنع أفلام جديدة، لذا ربما سأراكم بعد بضع سنوات، آمل ذلك، بفيلم آخر”.

ونشرت صفحة المهرجان، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام؛ صورة لمارتن سكورسيزي أثناء تسلمه الجائزة، مرفقة بتعليق جاء فيه: “كونه واحداً من أعظم صناع الأفلام في العالم على مرّ العصور، يفخر مهرجان برلين بتقديم هذه الجائزة له”.

كما لفت التعليق إلى ارتباط المهرجان بسكورسيزي، حيث تم عرض العديد من أفلامه في العديد من دورات المهرجان، بما في ذلك فيلم الحفل المذهل لفرقة الروك الشهيرة The Rolling Stones، والذي حمل عنوان “Shine a Light”، وكان فيلم الافتتاح في مهرجان برلين عام 2008.

وللتذكير إليكم أفلام المسابقة الرسمية في مهرجان برلين السينمائي:

Another End: بييرو ميسينا.

Architecton: فيكتور كوساكوفسكي.

Dahomey: عبدالرحمن سيساكو.

La Cocina: ألونسو رويزبالاسيوس.

Dahomey: ماتي ديوب.

A Different Man: آرون شيمبرج.

The Empire: برونو دومونت.

Gloria!: مارجريتا فيكاريو.

Suspended Time: أوليفييه أساياس.

From Hilde, With Love: أندرياس دريسن.

My Favourite Cake: بهتاش سنيها، مريم مقدم.

Langue Etrangère: كلير برجر.

Who Do I Belong To: مريم جبور.

Pepe: نيلسون كارلوس دي لوس سانتوس أرياس.

Shambhala: مين بهادور بهام.

Sterben: ماتياس جلاسنر.

The Devil’s Bath: سيفيرين فيالا، فيرونيكا فرانز.

Small Things Like These: تيم ميلانتس (أعلن عنه سابقاً).

A Traveler’s Needs: هونغ سانجسو.

Sons: غوستاف مولر.

يشار إلى أن مهرجان برلين السينمائي الدولي لعام 2024 بدورته الـ 74، كان قد انطلق في 15 فبراير، على أن يستمر حتى 24 فبراير الحالي.