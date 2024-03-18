أحمد داش : "لعبي لكرة القدم أمكنني من إحتكاك بمستويات إجتماعية مختلفة ساعدتني في التمثيل"

ميرنا وليد - بيروت - صرح الممثل المصري أحمد داش، إن لعبه لكرة القدم في نادي إنبي مكنه من إحتكاك بمستويات إجتماعية مختلفة ساعدته في التمثيل، مشيراً إلى أن دوره في "مسار إجباري" حضر له منذ فترة طويلة ومعرفة تفاصيل انفعالاته بدقة على عكس ما حدث في أولى تجاربه فيلم "لا مؤاخذة" وقت أن كان عمره ١٣ عامًا.



مسلسل "مسار إجباري" من تأليف باهر دويدار وسيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان.

وكانت تلك التصريحات خلال مداخلته مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى .