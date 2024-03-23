محمد سامي يحتفل بعقد قران شقيقته ريم … شاهدوا بالفيديو ابرز اللحظات العائلية

إحتفل المخرج المصري محمد سامي، بعقد قران شقيقته ريم على رجل الأعمال محمد المغازي، مساء أمس الجمعة، في حفل عائلي ضم الأصدقاء والمقربين، على أن يقام حفل زفاف العروسين في أيار/مايو القادم.

بهذه المناسبة، نشر محمد سامي أكثر من صورة ومقاطع الفيديو عبر “ستوري” صفحته على انستغرام، حيث ظهر وهو يقف بمحبة كبيرة خلف شقيقته أثناء توقيعها وثيقة عقد القران، كما نشرت زوجته الممثلة مي عمر عبر “ستوري” صفحتها على إنستغرام فيديو من أجواء الحفل وباركت لشقيقة زوجها التي وصفتها بشقيقتها.

من جهتها شاركت العروس ريم سامي عبر صفحتها على انستغرام بمنشورات عديدة من أجواء الحفل. http://www.instagram.com/p/C4227zfNWNH/

نذكر أن ريم سامي إحتفلت بخطوبتها على محمد المغازي في كانون الثاني الفائت.

نذكر ان ريم سامي شاركت في العديد الأعمال الدرامية منها: “ولد الغلابة”، “البرنس”، “نسل الأغراب”. كما شاركت في مسلسل “حدّوته منسية” ومسلسل “ماما غنيمة”.