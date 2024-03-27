شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 2 .. سيرين خاص تتذكر مشاهد تهجيرها من فلسطين وهى طفلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذكرت مليحة (سيرين خاص) خلال أحداث مسلسل مليحة الحلقة 2 مشاهد تهجيرها هى وعائلتها برفقة الكثير من الفلسطينيين، في طفولتها وكان والدها يحملها على كفته، وذلك أثناء وجودها فى الباص لنقلها إلى مصر.

وجاء مشهد مغادرة مليحة وأسرتها على أنغام أغنية "راجعين"، والتى تقول "إن سألت القدس على أولادها، قولو لها ولادك بالشيخ جراح، إن سألت غزة على نهارها، قولولها ما ضل إلا نزاح" لناي البرغوثي، وسط تذكر مليحة لمشاهدها مع والديها قبل مقتلهما.

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاص، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



مليحة الحلقة 2 سيرين خاص