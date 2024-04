شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 17 .. أمير كرارة يوسع مشروعه مع صبرى عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة والذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، يتحدث ياسين – أمير كرارة – مع سامية عن الطريقة الوحيدة لإثبات براءته ستكون عبر نسمة – حنان فكرى – وهى غير موجودة حاليا وكل ما يعرفه عنه بأنها من الصعيد ولكن مكانها بالتحديد لا يعرفه.

يرفض ياسين ذهاب سامية إلى منزل الرفاعى مرة أخرى لإخباره بمعلومات عن فاروق وما يدور هناك، وفى نفس الوقت يتوسع ياسين في المنتج الجديد الذى يشارك فيه الحاج عفيفى – صبرى عبد المنعم بعد موافقته على دخول شريك جديد وهو الحاج نعمان، حيث يدخل بالمصنع وعربات النقل وعفيفى بالمنتج والمكن لتكون صفقة مهمة للحاج عفيفى بمساعدة ياسين.

وكشف مشهد الفلاش باك الذى ظهر قبل بدء الحلقة السابعة عشر من مسلسل بيت الرفاعى عن لقاء ناهد – عايدة رياض – بفاروق – أحمد رزق – في البازار بعدما تركت ياسين – أحمد رزق – وعمه عبد الحميد – سيد رجب في اليوم الذى كان يريد عبد الحميد قتلها.

وبدأت الحلقة باصطحاب فاروق لوالدته عايدة إلى منزل الرفاعى ويعرفها على زوجته داليا – دنيا المصرى – وزوجته الثانية رقية – ملك قورة – وابنة عمه جمالات – رحاب الجمل – على أنها ابنة خالة والدته الراحلة وأنها كانت خارج مصر وعادت وستقيم معهم في المنزل لفترة ما، ويأمر داليا بإيصالها إلى غرفتها.

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.