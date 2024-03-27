فنانة شهيرة تحاربها.. مي عمر: شهادة عادل إمام بي تكفيني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفضت الفنانة المصرية مي عمر، الكشف عن اسم الفنانة التي تهاجمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال «لجان إلكترونية» تقوم بتجنيدهم عند عرض كل مسلسل لها، واعترفت مي خلال حلولها ضيفة على برنامج «أسرار» الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر، أنها لا تملك الجرأة للكشف عن اسم الفنانة، على الرغم من امتلاكها كل الدلائل التي تدعم اتهاماتها لها.

وقالت: «تهدف هذه الفنانة للتقليل من نجاحاتي دائماً، وهناك أشخاص كثر قبضوا منها المال، قالوا لي بالدليل عن تصرفاتها ضدي، ولهذا السبب أقول إن على كل إنسان الانشغال بتطوير نفسه والعمل على موهبته، بدلاً من قضاء الوقت بمحاربة الآخرين».

وحول ردة فعلها على الهجوم الذي تتعرض له، وكيف تتعامل معه، بيّنت مي، أنها مؤمنة بأن النجاح الكبير هو أكبر رد على أي هجوم، وأشارت إلى أنها تستمع للنقد البناء الموجه لها، وتستطيع أن تفرق بين النقد البناء وبين الهجوم غير المبرر، وأنها تأخذ بالنصائح النقدية التي تجعلها تطور من نفسها فنياً، مستشهدة بأنها استمعت في إحدى المرات لنقد لعمل لها، من قبل الناقد طارق الشناوي، وقالت إنه على حق.

وعن نجاحها في مسلسل «نعمة الأفوكاتو»، الذي انتهى عرضه في النصف الأول من شهر رمضان الحالي، قالت مي إنها استمتعت بتقديم شخصية المحامية، مبينة أنها أحبت شخصية «نعمة» كونها تمثل شريحة واسعة من المجتمع، كما أن طريقة كلامها ومزاحها وشكلها ولبسها، كانت جديدة عليها، كما أسعدها كثيراً النجاح الكبير للمسلسل بين الجمهور والنقاد وزملائها الفنانين.

وعن علاقتها بزوجها المخرج محمد سامي، قالت مي إنها تحب شخصيته و«حنيته»، مؤكدة أنهما كانا صديقين قبل زواجهما، وكشفت مفاجأة عن فسخ خطوبتها منه، قبل أن يعودا لبعضهما البعض، واعترفت مي أنها تغار على زوجها، لكنها لا تكشف ذلك، وأن سامي يتفهم غيرتها ويحاول قدر المستطاع أن يثير الغيرة لديها، وأكدت أن ردة فعلها ستكون كبيرة وقاسية في حال اكتشفت تعرضها للخيانة، وأنها لا تغفرها.

وحول تقديمها دور «ملك» في مسلسل «عفاريت عدلي علام»، أمام الفنان عادل إمام، قالت إنها كانت تحلم بالعمل معه، وقبل أول يوم تصوير، سهرت لتحفظ كلام الشخصية التي ستقدمها، وحين رآها شجعها وبارك لها المسلسل، وأضافت: «تجربتي مع الأستاذ عادل مهمة، إذ تعلمت منه الالتزام والإلمام بالثقافة العامة ومتابعة ما يجري حوله، وكنت استثمر الوقت بحضوره لأطرح عليه العديد من الأسئلة ولم يكن يتضايق مني. وعند عرض المسلسل، قال لي سأكون ممثلة مهمة، ودعمني إعلامياً من خلال الحديث عني في وسائل الإعلام، وشهادته بي تكفيني».