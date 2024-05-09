البسيوني يؤكد حرص قصور الثقافة على مشاركة أبناء الوطن الاحتفال بجميع المناسبات

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، حرص الهيئة على مشاركة أبناء الوطن في الاحتفال بجميع المناسبات.

جاء ذلك خلال احتفالية عيد القيامة المجيد، التى أقامتها الهيئة مساء اليوم الأربعاء، بمسرح السامر بالعجوزة، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وشهدها رئيس الهيئة، بحضور الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية.

مشاركة أبناء الوطن في الاحتفال بجميع المناسبات

وجه "البسيوني" التهنئة للشعب المصري والأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، ناقلا تهنئة د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وأعرب عن سعادته بإقامة هذا الحفل الفني، في إطار حرص الهيئة على مشاركة أبناء الوطن في الاحتفال بجميع المناسبات، مؤكدا وحدة وقوة النسيج الوطني ومتمنيا دوام التوفيق للوطن وأبنائه.

واستهل الفنان تامر عبد المنعم كلمته بتقديم التهنئة للشعب المصري والحضور، قائلا: نحن الوطن ونحن المصريين أبناء مصر التاريخ، وأكد أن بلادنا العظيمة صاحبة التاريخ المجيد استوعبت الجميع، وصدرت فكرها للإنسانية ونفتخر بها.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، أعقبه عرض فني لفرقة كورال "أغابي" بقيادة أماني فوزي، وتغنت الفرقة بعدد من الأغاني القبطية والترانيم الكنسية منها "بارك بلادي، المسيح جالنا برسالة عن المحبة، خليها على سيدك، بكره يحلها الحلال، أصلي له، يا كل الصفوف، شدة وهتزول، اوعى تخاف من الليل وظلامه، وبفرض إنها أيام صعبة". ويشار أن الفرقة أنشئت عام 1999، وشاركت بعدد من الاحتفالات بمختلف المحافظات، كما أصدرت 6 ألبومات غنائية تضمنت مجموعة من الترانيم الكنسية.

نفذت الاحتفالية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، تصميم الديكور محمد هاشم، تصميم إضاءة الفنان عز حلمي.

وتعد الاحتفالية التعاون الثاني مع فريق كورال "أغابي"، بعد الأولى التي أقيمت بمناسبة عيد الميلاد المجيد في يناير الماضي، وتأتي ضمن أجندة فعاليات حافلة لهيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع تضم مجموعة ثرية ومكثفة من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بعيد القيامة وأعياد الربيع وعيد العمال وعروض الموسم المسرحي وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا بالمحافظات.