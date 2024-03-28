هل سيحضر الملك تشارلز وكيت ميدلتون فعاليات يوم الفصح؟

ميرنا وليد - بيروت - أكد القصر الملكي البريطاني، أن الملك تشارلز يسعى إلى الحفاظ على نشاطه الملكي في ظل معركته ضد مرض السرطان، لذلك سيشارك في فعالية يوم الفصح برفقة زوجته الملكة كاميلا.



وستغيب كيت ميدلتون وزوجها الأمير ويليام، وأطفالهما: الأمير جورج، والأميرة شارلوت، والأمير لويس عن هذه المناسبة.

وقال القصر الملكي أن الملك تشارلز والملكة كاميلا سيحضران الخدمة التقليدية الخاصة بيوم الفصح في كنيسة سانت جورج في قلعة ويندسور، يوم الأحد المقبل.

وبناءً على توجيهات الأطباء بتقليل عدد الأشخاص الذين ينبغي للملك تشارلز أن يتواصل معهم خلال رحلة علاجه، من المتوقع أن تكون أعداد الحضور قليلة.