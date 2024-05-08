خاص بالصور- كريستيانو حفيد بسام نعمة ينال سر المعمودية.. وإحتفال أشبه بالأحلام

ميرنا وليد - بيروت - نال كريستيانو، حفيد مصمم الأزياء بسام نعمة، من إبنه نيكولا نعمة وزوجته ستيفاني، سر المعودية في كنيسة مار نقولا في الأشرفية، بحضور عم الطفل دانيال نعمة، الذي حضر من الولايات المتحدة الأميركية وزوجته ميشال وإبنتهما أنستازيا سيلين.



بسام نعمة صمم لحفيده كريستيانو ثوباً رائعاً باللون الأبيض، خصيصاً لهذه المناسبة، مصنوعاً من الساتان، ومطرزاً بحبات اللؤلؤ والستراس وملاك وصلبان، وأثبت بسام مجدداً بهذا التصميم، أنه رائد في مجاله، ومبدع في تصاميمه المنوعة.

بعد أن نال كريستيانو سر المعمودية، إحتفلت العائلة به بأجواء رائعة، بحفل أشبه بالأحلام، وكأنه عرس أسطوري، بدأ بإستقبال المدعوين بمشروب ترحيبي، على عشاء فاخر، تخللته فقرة إستعراضية راقصة، لتليها محطة غنائية، وقطع قالب حلوى مميز، وتوزيع الهدايا التذكارية لمناسبة معمودية كريستيانو.

أغلب المدعوين للحفل كانوا من العائلة، مع وجود بعض الأصدقاء، منهم شقيقة الفنانة نجوى كرم السيدة سلوى أبو جودة، والمتخصصة في علم الأحجار الكريمة فيفيان كرياكوس وزوجها السيد سامي، رئيسة تحرير موقع الخليج 365 هلا المر وزوجها المنتج والمخرج مروان سمعان، والمستشار الإعلامي للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المحامي وليد غياض.

كل الحاضرين أثنوا على ذوق بسام نعمة، الذي أضفى سحراً خاصاً على المناسبة، وهو الذي ألبس زوجته مارسيل، وزوجتَي إبنيه وحفيدته، وقد إعتدنا على أن يجمع بسام نعمة عائلته على المحبة والفرح، فهو صاحب القلب الكبير، والبصمة المتميزة في عالم تصميم الأزياء.