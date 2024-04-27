مقتل 8 فلسطينيين وإصابة نحو 30 آخرين بقصف إسرائيلي لمنزلين في مخيم النصيرات

أفادت مصادر "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بأنّ "طائرات إسرائيليّة استهدفت منزلًا مأهولًا في حي السلطان في مخيم النصيرات وسط ​قطاع غزة​، ما أدّى إلى مقتل أربعة مواطنين بينهم رضيعة، وصلوا أشلاء إلى المستشفى، كما قُتل أربعة مواطنين وأُصيب نحو ثلاثين آخرين، في قصف القوّات الإسرائيليّة لمنزل في المخيّم ذاته".

وأشارت إلى أنّ "القوّات الإسرائيليّة كثّفت من قصفها على منطقة المغراقة وسط القطاع، على مدينة غزة وعلى حي الشجاعية".

ووفق آخر الإحصائيّات، فقد ارتفع عدد الضّحايا في قطاع غزة منذ السّابع من تشرين الأوّل الماضي، إلى 34305 أغلبيّتهم من الأطفال والنّساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 77293، ولا يزال آلاف الضّحايا تحت الرّكام وفي الطّرقات.