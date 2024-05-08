فيديو.. وزير التعليم يؤكد في جلسة الشورى على أهمية المعايير المهنية في التعيينات التعليمية ويشير إلى مراجعة معايير المفاضلة

أكد وزير التعليم يوسف البنيان على أهمية اعتماد المعايير المهنية في عملية التعيينات التعليمية، بهدف ضمان أهلية المتقدمين للوظائف التعليمية وتوافقهم مع ممارسة مهنة التعليم.

جاءت تصريحات الوزير ردًا على سؤال أثناء حضوره جلسة الشورى، حيث تم طرح استفسار حول معايير المفاضلة في الدبلوم التربوي وعدم وجود بديل عنه، وضرورة إعطائه أولوية في التعيينات التعليمية.

وأوضح البنيان أن وزارة التعليم تقوم حاليًا بمراجعة معايير المفاضلة للتأكيد على المساواة بين جميع المؤهلات، وأن يتم اعتماد الترشيح بناءً على تحقيق المعايير المهنية.