اندلاع اشتباكات خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في اليونان

اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في وسط العاصمة اليونانية أثينا، غداة شن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا وجويا على جزء من شرق رفح بقطاع غزة. ولوّح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية واحتشدوا خارج مبنى البرلمان في أثينا.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين تسلقوا بوابة السفارة المصرية التي تقع مقابل البرلمان لكن الاشتباكات لم تستمر طويلا.

واعلنت حركة حماس أمس الاثنين إنها أبلغت الوسطاء بموافقتها على مقترح لوقف إطلاق النار، لكن إسرائيل قالت إن الشروط لا تلبي مطالبها، ومضت قدما في تنفيذ ضرباتها على رفح.