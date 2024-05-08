سلسلة غارات اسرائيلية متواصلة على الخيام حولا كفركلا عيترون وعيتا الشعب

نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي عدوانا جويا واسعا يستهدف فيه عددا من البلدات في القطاعين الاوسط والشرقي وقد استهدف مدينة الخيام بغارتين في منطقة وادي العصافير كما أغار على بلدتي حولا و كفركلا.

كما استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي بلدة مارون الراس بسلسلة غارات كما اغار الطيران المعادي على بلدتي عيترون وعيتا الشعب.