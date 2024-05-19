سموتريتش: أطالب نتانياهو باتخاذ قرار استراتيجي بالسيطرة الإسرائيلية الكاملة على غزة

طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في تصريح، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو باتخاذ "قرار استراتيجي بالسيطرة الإسرائيلية الكاملة على غزة".
ولفت إلى "أننا سننتصر بوجود عضو مجلس الحرب بيني غانتس أو بدونه بفضل مقاتلينا وشعبنا".
وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس أجرى لقاءات سرية في عدة عواصم عربية قبل أن يعقد مؤتمره الصحفي الليلة، والذي أمهل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حتى 8 حزيران لوضع استراتيجية للحرب على قطاع غزة وما بعدها، حيث هدد بالاستقالة من حكومة الطوارئ إذا لم تتم تلبية مطالبه.
وأشار غانتس، إلى أنّه "على مجلس الحرب أن يبلور استراتيجية عمل جديدة بحلول يوم 8 حزيران تضمّن إعادة أسرانا وتقويض حكم حماس"، موضحًا أنّه "إذا واصل نتانياهو المضي قدما في طريقه الحالي فسوف نتوجه إلى الشعب وإجراء انتخابات"، لافتًا إلى أنّ "مقترح الصفقة الأخير متوازن ويمكن تطويره"، والذي رفضه نتانياهو رغم موافقة حركة "حماس" عليه.
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