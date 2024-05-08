مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع غير مرضٍ على الإطلاق بشأن الملف النووي الإيراني

اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي لدى عودته من إيران، أن التعاون مع طهران بشأن برنامجها النووي "غير مرضٍ على الإطلاق"، داعيا الى الحصول على "نتائج ملموسة في أسرع وقت ممكن".

واوضح مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تصريحات للصحافيين لدى عودته إلى فيينا، إن "الوضع الراهن غير مرضٍ على الإطلاق. نحن عمليا في طرق مسدود... ويجب أن يتغير ذلك".