الامارات | موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق الزمالك اليوم مباراة من العيار الثقيل يبحث فيها عن لقب إفريقي جديد عندما يستضيف فريق نهضة بركان، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية للموسم الحالي 2024، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وخسر الزمالك أمام نهضة بركان، بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الأحد الماضي في المغرب، ويحتاج الزمالك في مباراة العودة إلى الفوز بأي نتيجة، من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه بعد أن حصل عليها عام 2019.

ويخوض الزمالك مباراته اليوم ضد نهضة بركان، الساعة 9 مساءً بتوقيت الإمارات، الساعة 8 بتوقيت مصر والسعودية، وشهدت قائمة فريق الزمالك عودة صانع الألعاب مصطفي شلبى بعد تعافيه من إصابته وغيابه عن مباراة الذهاب في المغرب.

وشهدت قائمة فريق الزمالك استمرار غياب شيكابالا بسبب الإصابة، بينما عاد مصطفى شلبي إلى قائمة الأبيض بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها في الفترة الأخيرة، كما يغيب محمود علاء ومحمد أشرف روقا لوجهة نظر فنية، ومصطفى الزناري للإصابة في العضلة الخلفية بجانب عبدالله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر لعدم القيد الإفريقي.

قائمة الزمالك لمباراة نهضة بركان

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.