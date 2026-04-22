سعر الدولار مقابل الفرنك يستعد لكسر دعم محوري – توقعات اليوم – 22-04-2026

يستقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول الزوج بذلك تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير.