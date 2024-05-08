إزاحة الستار عن تمثال الراحل العامري فاروق بمقر الأهلي بالجزيرة

ياسر رشاد - القاهرة - أزاح مجلس إدارة النادي الأهلي الستار عن تمثال العامري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة الراحل ، بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة.



ووضع النادي تمثال الوزير الراحل بالمبنى الإداري الجديد.

ومن المقرر أن يقام حفل تأبين للعامري فاروق بمقر النادي الأهلي بالجزيرة مساء اليوم داخل صالة الأمير عبد الله الفيصل ، بحضور رموز الرياضة المصرية وعدد من الشخصيات العامة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الترجي التونسي ، في العاشرة من مساء يوم السبت الموافق 18 من شهر مايو الجاري على ملعب حماد العقربي بمدينة رادس التونسية ، لحساب ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

ونجح الأهلي في العبور إلى النهائي على حساب منافسه مازيمبي الكونغولي ، بينما جاء تأهل الفريق التونسي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بالفوز ذهابًا وإيابًا بالنتيجة ذاتها هدف من دون رد.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، قد نجح في تحقيق فوزًا كبيرًا على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، والمؤجلة بينهما من الجولة التاسعة للدوري الممتاز.