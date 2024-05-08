نصف نهائي أبطال أوروبا .. تشكيل ريال مدريد أمام بايرن ميونيخ في مواجهة الإياب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني، التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب السنتياجو برنابيو في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا ، تحت صافرة البولندي، سيمون مارتشينياك.
ويمثل الريال في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى: لونين.
الدفاع: ميندي، روديجير، ناتشو، كارفاخال.
خط الوسط: تشواميني، كروس، فالفيردي، بيلينجهام.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.
بينما جاءت مقاعد بدلاء الفريق الإسباني على النحو التالي :
كيبا، كورتوا، فاسكيز، ميليتاو، مودريتش، خوسيلو، سيبايوس، فيران جارسيا، ابراهيم دياز، أردا جولر، كامافينجا.
كانت مواجهة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين الأسبوع الماضي بألمانيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.