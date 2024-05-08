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نصف نهائي أبطال أوروبا .. تشكيل ريال مدريد أمام بايرن ميونيخ في مواجهة الإياب

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق الإسباني ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني،  التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب السنتياجو برنابيو في إياب الدور نصف النهائي لبطولة ، تحت صافرة البولندي، سيمون مارتشينياك.
 


ويمثل الريال في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى: لونين.
الدفاع: ميندي، روديجير، ناتشو، كارفاخال.
خط الوسط: تشواميني، كروس، فالفيردي، بيلينجهام.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.

بينما جاءت مقاعد بدلاء الفريق الإسباني على النحو التالي :
كيبا، كورتوا، فاسكيز، ميليتاو، مودريتش، خوسيلو، سيبايوس، فيران جارسيا، ابراهيم دياز، أردا جولر، كامافينجا.
كانت مواجهة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين الأسبوع الماضي بألمانيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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