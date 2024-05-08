مجلس إدارة نيوم يعلن عن جاومور: وجهة فاخرة مستقبلية تجمع بين الحياة البحرية والتجارب البرية -صور

أعلن مجلس إدارة نيوم عن إطلاق “جاومور”، وهي أكبر وجهة فاخرة ضمن مشروع نيوم على ساحل خليج العقبة. تهدف “جاومور” إلى تقديم معايير عالية للمعيشة المستقبلية وجودة الحياة، مع توفير تجربة فريدة تجمع بين التجارب البرية والبحرية.

تهدف “جاومور” أيضًا إلى إنشاء مركز أبحاث متطور لدراسة أعماق البحار، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة داخلية عالمية المستوى. تستوعب الوجهة أكثر من 6000 ساكن، وتتميز بتصميم مبتكر يتوافق مع التضاريس الطبيعية المحيطة بها على ساحل خليج العقبة.

وتتضمن “جاومور” 500 شقة مطلة على المرسى وما يقرب من 700 فيلا، حيث تتميز جميعها بمرسى خاص وسهولة الوصول إلى الواجهة البحرية. تضم الوجهة أيضًا فندقين مميزين يحتويان على 350 غرفة وجناحًا، لتوفير أجواء استثنائية للضيوف للاستمتاع بالمناظر الطبيعية والخدمات الساحلية الفاخرة والأنشطة الرياضية المتنوعة.

تتميز “جاومور” بتلاقي مياه الشاطئ الذهبية مع المياه الزرقاء لخليج العقبة، مما يجعلها وجهة فاخرة ومثالية للمعيشة والسياحة والاستكشاف. يعد المرسى القلب النابض للمشروع، حيث يضم سقفًا ممتدًا بطول 1.5 كيلومتر فوقأكبر أرصفة اليخوت، مما يوفر الحماية والملاذ لأصحاب اليخوت والسكان وزوار المرسى. يتداخل هذا السقف الممتد مع مجسم معلق يشكل مدخلًا جماليًا للمرسى، والذي سيستقبل أكبر اليخوت الفاخرة في العالم ويجذب محبي الترفيه والمغامرات.

يتضمن المرسى ممشى حيوي يتيح للضيوف والزوار الاستمتاع بالتجارب الترفيهية والثقافية. كما صمم لاستضافة الفعاليات والبرامج الفنية والعروض الحية على مدار العام، ويضم متاجرًا ومطاعمًا مميزة.

باختصار، “جاومور” تعد وجهة فاخرة ومستقبلية على ساحل خليج العقبة، تجمع بين التجارب البرية والبحرية وتوفر أعلى معايير المعيشة وجودة الحياة. تعتبر وجهة مثالية للمعيشة والسياحة والاستكشاف والازدهار، وتوفر بيئة مذهلة للاندماج مع مجتمع نابض بالحياة.