أمطار وسيول ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة من السبت إلى الخميس 2 مايو.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا، على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة ووسط وجنوب الصعيد قد تصل لحد السيول على بعض المناطق.

الأحد والاثنين

أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جبال سلاسل البحر الأحمر وجنوب سيناء ونشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد.

من الثلاثاء إلى الخميس

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.