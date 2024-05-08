ختام قوى لمنافسات بطولة وجه قبلى كومتية رجال للكاراتيه

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت منافسات بطولة وجه قبلى كومتية رجال للموسم الرياضى 2023 / 2024 ، وذلك بحضور رئيس الاتحاد المصرى للكاراتية محمد الدهراوى عضو المكتب التنفيذي للاتحاديين الدولى والافريقي ونائب رئيس الاتحاد العربى

وجاءت نتائج البطولة كالتالى :

حيث حصلت منطقة البحر الأحمر على المركز الأول وجاءت منطقة الأقصر فى المركز الثانى ثم منطقة الفيوم فى المركز الثالث وأخيرا منطقة المنيا فى المركز الثالث مكرر

شهدت المنافسات حضور النائب سيد نصر نائب رئيس الاتحاديين المصرى والافريقي ، امين الزعبلاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتية والمشرف العام على اللجنة العليا للحكام

، الكابتن احمد رضوان رئيس جهاز منتخب الموهوبين والواعدين

تسضيف تلك البطولة منطقة قنا للكاراتية برئاسة الكابتن رجب حسن عبداللاه

وبحضور السادة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات ومديرى الفروع المشاركة فى البطولة

من مناطق محافظات وجه قبلى وهى :

( الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، اسيوط ،سوهاج ، قنا ، الاقصر ، اسوان ، البحر الاحمر)