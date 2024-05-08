طفل سوري قاصر اعتدى جنسيا على طفل من عكار بعمر 7 سنوات

وقعت حادثة اغتصاب جديدة لطفل في عكار. وفي التّفاصيل، وعلى إثر اصابته بنوبات خوف وكوابيس أثناء نومه، وبعد استجوابه من قبل أهله، أخبر طفلٌ يبلغ من العمر ٧ سنوات (لبناني الجنسية)، من سكان بلدة الدوسة في عكار، أهله بما تعرّض له من اعتداء جنسيّ من قبل المدعو "ا.ن" (سوري الجنسية)، البالغ من العمر ١٢ سنة، وهو من سكان منطقة الدريب في عكار.

وعلى إثر هذه الحادثة، إدّعى أهل الطّفل ضدّ القاصر المعتدي، لدى فصيلة مخفر القبيات، ليتم توقيفه لاحقاً وإحالته على التحقيق.