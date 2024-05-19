جماهير الزمالك تتوافد على استاد القاهره

ياسر رشاد - القاهرة - توافدت جماهير الزمالك من جميع محافظات مصر إلى استاد القاهره لمؤازة فريقها الأول لكرة القدم أمام نهضة بركان فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر فى الثامنه مساء اليوم باستاد القاهره.

كان لقاء الذهاب قد انتهى بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف ويحتاج الزمالك للفوز بهدف نظيف لحصد اللقب للمره الثانيه بعد فوزه بالكأس موسم ٢٠١٩ على نفس الفريق باستاد الجيش ببرج العرب.

وأكد وليد عبدالوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة، أن الملعب جاهز لاستقبال نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي.

وقال عبدالوهاب فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "نهائي الكونفدرالية سيكون كرنفالا وأتمنى تتويج الزمالك باللقب، وجاهزون لاستقبال المباراة وستكون في أفضل صورة".

وأضاف: "لأول مرة يتم ترقيم مدرجات المقصورة الرئيسية حتى يتسنى لحاملي التذاكر معرفة أماكنهم وسيكوت اقبال كبير للجماهير".

وتابع: "سعة الاستاد الرئيسية 72 ألف كرسي، وجاهزين بالسعة الكاملة لاستقبال الجماهير".