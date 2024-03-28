علاء مرسي: يحيى الفخراني موسوعة من الأداء الصادق ومصدر سعادة للجمهور

ياسر رشاد - القاهرة - الوسط الفني ليس منصفًا دائمًا حيث يتعرض بعض النجوم للظلم الفني رغم موهبتهم الكبيرة ومنهم الفنان علاء مرسي الذي يمتلك موهبة كبيرة ويجيد تجسيد العديد من الأدوار وحقق نجاح فى مسيرته الفنية وما زال حتى الآن، يشارك علاء مرسي فى رمضان بمسلسل عتبات البهجة بطولة النجم يحيى الفخراني، وكشف علاء فى حواره لـ الخليج 365 كواليس العمل وتعاونه مع الفخراني وجومانا مراد والى نص الحوار..

بداية.. حدثني عن شخصية عيطة فى عتبات البهجة؟

شخصية جميلة ومختلفة عليّ لاننى أجسد شخصية رجل فى الستينات من عمره متزوج امراة اصغر منه ويعشقها وهي الليدر وهو أضعف منها فى القرارات ويورط نفسه فى مشاكل حتي يرضيها وعتبه البهجة بتاعته هي اسعاد زوجته حبيبته وهي فى الاخر بتعترف ان هو عتبه البهجة بتاعتها.

علاء مرسي



ماذا عن تعاونك مع النجم يحيى الفخراني؟

يحيى الفخراني كنز ونحن نمتلك فى مصر كنوز فنية عظيمة هو أحد هذه الكنوز ويعتبر موسوعة من الأداء الصادق ومنجم من الأحاسيس والبساطة ويمثل المنهج السهل الممتنع وأنا اعتز وأتشرف بصداقته على مدار سنوات طويلة وأوائل شغلي كان معه واشتغلت معه فى "ليالي الحلمية" الجزء الرابع و"افتح بقي يا سمسم" وانا بالنسبه ليّ يحيى الفخراني مصدر سعادة وبشكر العدل على منحى الفرصة للعمل فى المسلسل والعدل جروب منتجين فنانين.

مجدي أبو عميرة قدم كنوز درامية عظيمة

كواليس التعاون مع المخرج مجدي أبو عميرة؟

مجدي أبو عميرة "الملك" ووش سعد وعمل كنوز درامية عظيمة ومسلسلات موجودة حتى الآن وهو مثابر ومكافح وله رؤية ثاقبة ويحاول طوال الوقت تقديم وجبة دسمة للجمهور وهو من المخرجين الذي اتسندت عليهم فى بدايتي.

علاء مرسي

جومانا مراد بونبوناية.. والكواليس كلها ضحك

هل كانت أجواء التصوير مرحة؟

كانت أجواء سعيدة وكنا نضحك طوال الوقت ومجدي أبو عميرة كان علي طول بيشوفني يضحك لمواقف قديمة ويعطيني جُمل معينة حتى افهمه ويحيى الفخراني "ضحوك" ولذيذ وجومانا مراد بونبوناية وهي جميلة وأنا من أوائل الناس الذي عرفتها فى مصر والكواليس لطيفة وفي حالة بهجة طول الوقت.

ما رأيك فى المسلسلات الـ15 حلقة؟

المسلسلات الـ15 حلقة سمة العصر والمشاهد يريد الحدث سريع ويجب أن تكون الحلقة قصيرة.

علاء مرسي وهشام إسماعيل

وماذا عن المنصات؟

المنصات اختصرت انتظار المسلسل أمام الإعلانات واحيانا يلجأ الجمهور الى انتظار انتهاء المسلسل حتي يشاهده كاملًا عبر المنصة وانا بكون شغوف بالتجربة فى رمضان والمنصات بتحميني من الاعلانات.



هل اختفت العلاقات الأسرية؟

العلاقات الاسرية اختلفت عن زمان والعائلة تفككت بسبب السوشيال ميديا والألفة والحالة الجماعية اختفت من البيوت كلها ويجب ان نراجع نفسنا ومحتاجين نسمع بعضنا لان المعلومات تكون من جوجل والانترنت.

علاء مرسي من الكواليس

هل يحتاج المشاهد البهجة فى حياته؟

جميعنا نحتاج لبهجة فى حياتنا ونبحث عنها حتى نشعر بالسعادة ومدحت العدل تناول الرواية بشكل بسيط.

المتحدة قدمت أعمال مميزة فى رمضان.. ويجب فتح سوق بالخارج والتسويق بشكل أكبر

ما رأيك فى مسلسلات المتحدة برمضان؟

الأعمال كلها حصلت على حيز جيد ولكن يجب أن يتم فتح سوق بالخارج وأتمني ان المسلسل المصري يكون الحصان الرابح فى الكويت ولبنان والسعودية ونحن فى منافسات شرسة ونحتاج العودة للصدارة خارجيًا وعلى سبيل المثال مسلسل الاختيار كان يجب ان يتم تسويقه خارجيًا اكبر ومحتاجين تسويق بشكل أكبر فى الفترة المقبلة.

علاء مرسي ومحسن منصور

كيف تتعامل مع النقد؟

أنا مع النقد الذي ياتيني من الناقد الدارس حتي لو كان نقد سلبي اما الناقد المتفرج ليس من حقه ان يخوض فى عرضي بالفاظ لن اقبلها.

هل نعاني من أزمة فى السيناريوهات؟

بالطبع يجب أن ننسي الفورمات ونحن نحتاج فورمات مصري مثل ليالي الحلمية تاني ونحتاج ورق جيد والذي يحدث الآن هو فرض لفورمات معينه فارضيها علينا المنصات.

علاء مرسي

ما هي ايجابيات السوشيال ميديا؟

أنا متفرج على السوشيال ميديا ومش شاطر واي حاجه تحدث ليّ بتنتشر بسرعة كبيرة جدا وانا أخاف منها لأنها اصبحت "شارع كبير" لا نعرف الصحيح من الخطأ فيها وهناك مغالطات كثيرة ولكن الايجابي فيها أنها تعتبر اعلام حي طول الوقت.

علاء مرسي من الكواليس

هل دعمك أصدقائك فى أزماتك؟

لا أنتظر الرد من أحد ولا أريد أن أشعر انني المظلوم وأنا مُقصر مع أشخاص أيضًا ويصعب عليَ ان الشخص لم يأتى فى أزمتي ونحن حاليًا تفككنا.

هل الجمهور صعب ارضاؤه؟

بالطبع مستحيل ترضي الجميع ولابد ان يختلف البعض ولا يوجد اتفاق على شئ بشكل عام.

علاء مرسي

نصيحتك للفنان الشاب الباحث عن النجاح؟

انا ظلمت نفسي كثيرًا باختيارات خطأ ومجاملات ليس لها معني وأنا أحب نفسي لكن الانسانيات تطغي على المعاملات وأنصح الشخص الذي يريد النجاح أن يحب نفسه أكثر ولكن بدون أن يكره الآخرين ودائمًا أنا أتهم نفسي أنها السبب فى ذلك.

ما الدور الذي تحلم بتجسيده؟

أحب هتلر والجوكر لأنه قماشه عريضه لاي شخصيه وكامله وبحب شابلن أريد تجسيدها انسانيًا وأريد تجسيد هتلر بعلاقاته النسائية بعلاقته بامه ونابليون بونابورت أيضًا.

ظلمت نفسي بالمجاملات والانسانيات.. وضيعت فرص كثيرة وراضي ومبسوط

هل سوء اختياراتك أثر عليك فى الفن؟

مازلت أتهم نفسي فى سوء اختياراتي وانا ضيعت مني فرص كثيرة وانا موافق وراضي وربنا بيراضيني فى أشياء أخري.

علاء مرسي

ما هي عاداتك فى رمضان؟

الصيام عبادة صعبة بالنسبه ليّ يعتبر حالة وعبادة تريد تمرين وهي ليست جوع وشهر رمضان عظيم وهي عبادة صعبة وبحب رمضان والمسحراتي وبجيب فانوس والخيم الرمضانية والفرحة الرمضانية وبحب الشارع فى رمضان وبفتكر امي وابويا وانا صغير ورمضان هو الحنين الي الماضي ورمضان الحاضر بتاع أولادي وحاليًا اصبح هناك جفاف غير زمان كنا نشعر برمضان جدًا.

سر عدم دخول أبنائك التمثيل؟

محمد ابني كان فى بدايته يريد التمثيل وجرب لكن فى النهاية حب انه موهوب فى الاخراج وانا شوفت ده فيه ويعمل حاليًا مخرج منفذ مع المخرج أحمد الجندي، وفاطمة ابنتي لديها موهبة التمثيل لكنها ترفض دخوله وهي مهتمة بالجرافيك وصوتها اذاعي ومريم ابنتي مهندسة عماره.

علاء مرسي

فنانك المفضل على الشاشة؟

تايسون وطارق لطفي وماجد الكدواني وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب ومنة شلبي ومني زكي ورياض الخولي ومجدي كامل وهاني سلامة حضوره لطيف جدًا وكريم محمود عبدالعزيز وكريم عبد العزيز أسطورة جميلة وأحمد عز وبفرح به جدًا وزينة ونيللي كريم وصفاء الطوخي وسوسن بدر وعصام عمر وطه دسوقي ومحمد رضوان ومحمد هنيدي وأحمد السقا ومحمد سعد.

حدثني عن الفنان الذي تعتز بصداقته؟

بحب يسرا وميرفت أمين وبعشقها وبكلمها اتطمن عليها وهنيدي قريب مني والسقا وخالد الصاوي وسليمان عيد صديق عمري.



هل حياة الفنان ملك الجمهور؟

مش من حقه يهاجمه المتفرج بيبقي شغوف بالنجم بتاعه، ويجب عليه أن يحاول عدم طرح حياته الشخصية ومتعملش بيها شو والفنان ملك الجمهور، وأنا حبيت علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وربنا يسعدها ولو رجعوا يبقي خير لانهم نموذج لزوجين يحبوا بعضهما بصدق وياسمين عبد العزيز فنانة وانسانة كبيرة.

علاء مرسي

أشارك ضيف شرف فى مسلسل كوبرا

ماذا عن مشاركتك فى مسلسل "كوبرا"؟

أشارك فى مسلسل كوبرا ضيف شرف فى 4 حلقات أجسد شخصية رجل نصاب يدعي فرغلي وهو مختلف واكيد هيعجب الجمهور.

محمد إمام يرث من والده الاصرار على النجاح

تقييمك للتعاون مع محمد إمام؟

محمد امام أخلاق وادب اصراره على النجاح وهو يمتلك كل صفات والده الزعيم عادل إمام ويملك كل طبعه وطريقه تفكيره ونظراته ويرث من والده الاصرار على النجاح والمذاكرة باجتهاد.

أصيبت بورم حميد.. وأجري عملية جراحية بعد رمضان

تطورات حالتك الصحية بعد تعرضك لوعكة صحية؟

الحمد لله بخير تعرضت لمشكلة فى القولون وتراكمت واتضح ان نى أعانى من مشكلة كبيرة بالأدوية والحقن والتحليلات اكتشفوا وجود "خراج ضخم" سبب مشاكل وأورام والأورام حميده والدكاتره عالجوا الخراج بالأدوية وخرجت من المستشفي حتى أكمل التصوير والدكاتره فرضوا عليّ ساعات نوم وأكل معين والأدوية ومنتظم بيها وبعد رمضان هعمل عملية صغيرة بسيطة.

علاء مرسي

ما الجديد فى أعمالك؟

أحضر لمسلسل من 8 او 10 حلقات اسمه "ابن الشارع" أقدم خلاله شخصية شبيهه لـ "الجوكر" وهو حاليًا فى مرحلة التفاوض من قبل الشركة المنتجة لاختيار باقي فريق العمل.