احتفالاً باليوم العالمي للتراث.. التنسيق الحضاري يقيم معرض مآذن وقباب القاهرة المحروسة بالأمير طاز

ياسر رشاد - القاهرة -

يقيم الجهاز القومى للتنسيق الحضاري، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وبرئاسة المهندس محمد ابو سعدة معرض "مآذن وقباب من القاهرة المحروسة" بقاعة المعارض بقصر الأمير طاز ولمدة ثلاث أيام من 2 – 4 إبريل الموافق 23 – 25 رمضان على أن يتم الافتتاح الرسمى للمعرض في التاسعة مساء الثلاثاء 2 إبريل الموافق 23 رمضان، وذلك بمناسبة احتفالا باليوم العالمي للتراث الذي يقام في ١٨ إبريل من كل عام.





ويتضمن المعرض حوالى 110 لوحة تستعرض فكرة وفلسفة بناء المآذن بالمساجد وكأنها ايدى مرفوعة للسماء بالدعاء ومكان اطلاق الدعوة لمواقيت الصلاه الخمس كل يوم. وتتميز مدينة القاهرة بالتنوع الهائل بالمآذن عن أى مدينة اسلامية أخرى بالعالم الإسلامى حتى أطلق عليها مدينة الألف مئذنة.

رحلة تطور طرز تصميم المآذن



ويستعرض المعرض رحلة تطور طرز تصميم المآذن عبر العصور الإسلامية المختلفة بدءاً بالعصر العتيق الأموى والإخشيدى والطولونى مروراً بالعصر الفاطمى ثم الأيوبى، كما يركز المعرض على قمة تطور المآذن والوصول إلى النماذج الرائعة المختلفة للمآذن المصرية فى العصر المملوكى مثل مآذن قايتباى بالقرافة والسلطان حسن والمنصور قلاوون والناصر محمد ابن قلاوون ونستكمل رحلة تطور المآذن بالعصر العثمانى وعصر اسرة محمد على وصولاً للعصر الحديث والذى ما زال المعماريون يقتبسون تصميماتهم من التراث المعمارى الهائل من المآذن المختلفة بالقاهرة المحروسة.

بالتوازى مع فكرة تطور وتنوع المآذن يستعرض المعرض ايضاً تاريخ القباب وانواعها المختلفة التى تعلو الاضرحة أو تغطى اجزاء من المسجد وأحياناً تغطى بيت الصلاة بالكامل فى العصر العثمانى وعصر أسرة محمد على.