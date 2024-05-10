كينيا تستضيف محادثات سلام في جنوب السودان

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت محادثات وساطة رفيعة المستوى بشأن جنوب السودان في كينيا، بحضور رؤساء أفارقة يدعون إلى إنهاء الصراع الذي يشل اقتصاد جنوب السودان منذ سنوات.

كما حضر الاجتماع الذي عقد بعد قمة زراعية للاتحاد الأفريقي في وقت سابق من اليوم رئيس مالاوي لازاروس تشاكويرا، وهاكايندي هيشيليما في زامبيا، ونانغولو مبومبا من ناميبيا، وفاوستن أرشانج تواديرا من جمهورية أفريقيا الوسطى.

أزمة الصراع في جنوب السودان

وشكر رئيس جنوب السودان سلفا كير الذي حضر حفل الإطلاق نظيره الكيني وليام روتو على استضافة المحادثات وقال إن حكومته ستتفاوض بحسن نية وبعقل منفتح.

وأعرب كير عن أمله في أن تتشارك جماعات المعارضة "قناعة ورغبة مماثلة في السلام في جنوب السودان، والذي عندما يتحقق بالكامل، سيجلب الاستقرار الدائم والتنمية الاقتصادية في المنطقة".

والمحادثات بين الحكومة وجماعات المعارضة المتمردة التي لم تكن جزءا من اتفاق 2018 الذي أنهى الحرب الأهلية التي استمرت خمس سنوات وخلفت 400 ألف قتيل.

"نحن بحاجة إلى ترك عقلية الصراع ، نحتاج إلى التوقف عن رؤية أنفسنا كأعداء، نحن إخوة وأخوات، الرئيس كير، نحن إخوة وأخوات"، قال باغان أموم أوكيش، زعيم مجموعة الحركة الشعبية لتحرير السودان:

وأكد روتو يوم الخميس الحاجة إلى حلول شاملة ومحلية للقضايا الأفريقية.

دخل الرئيس سلفا كير إلى الغرفة وأدلى ببيان لزملائي هنا:" أصحاب السعادة أحتاج إلى مساعدتكم. لقد كان بيانا مؤثرا للغاية ".

يقترح ائتلاف من الأحزاب السياسية في جنوب السودان، إجراء عملية انتخابية من ثلاث مراحل، مع إعطاء الأسبقية للانتخابات الرئاسية.

ائتلاف الأحزاب السياسية في جنوب السودان

يدعو تحالف الأحزاب السياسية الإصلاحية، الذي يضم أربعة أحزاب بما في ذلك حزب التحرير الوطني، والحزب الديمقراطي الموحد، وحزب المؤتمر الوطني، والاتحاد الوطني الأفريقي السوداني، إلى إعطاء الأولوية للانتخابات الرئاسية في الانتخابات العامة المقبلة.

ووفقا لتيريزا سيريشيو إيرو واني، رئيسة الائتلاف، فإن اختيار الرئيس يتطلب جهدا لوجستيا أقل مقارنة بالمناصب الدستورية الأخرى.

خلال مؤتمر صحفي في جوبا أمس الثلاثاء ، صرحت تيريزا ، "الانتخابات الرئاسية ، وهي انتخاب رئيس الجمهورية ، يجب أن تحدث كمرحلة أولى من الانتخابات العامة، وذلك لأن اللاجئين والنازحين من جنوب السودان يمكنهم التسجيل والتصويت أينما كانوا".

وفقا لتيريزا ، في الانتخابات الرئاسية ، "ليست هناك حاجة لإجراء تعداد لتحديد الدوائر الانتخابية. الانتخابات الرئاسية هي دائرة انتخابية واحدة فقط". وذكرت أن كتابة الدستور الجديد قد أحرزت تقدما كبيرا ويمكن الانتهاء منه في غضون الأشهر القليلة المتبقية.

ويقترح الائتلاف نهجا مرحليا للانتخابات. وبعد الانتخابات الرئاسية، ستكون انتخابات الدوائر الانتخابية الوطنية هي التالية، تليها الانتخابات في الولايات والمناطق الإدارية، وأخيرا، انتخابات مجالس المدن والمجالس الريفية.

أوضحت تيريزا "في المرحلة الثانية، ينبغي إجراء انتخابات لجميع الدوائر الانتخابية الوطنية، يجب أن تجرى انتخابات الولايات والمناطق الإدارية في المرحلة الثالثة، يجب أن تكون المرحلة النهائية هي انتخابات مجالس المدن والمجالس الريفية للحكومة المحلية ".

بالإضافة إلى ذلك، اقترح الائتلاف تشكيل مكتب رئيس الوزراء، الذي يعينه الرئيس، مع تفويض لتشكيل الحكومة، في خضم الانتخابات الرئاسية، سيتم تعيين رئيس الوزراء، ثم يشكل رئيس الوزراء مجلس الوزراء ويرأس اجتماعاته، شريطة أن يتم ذلك بالتشاور مع الرئيس وموافقته، يعين الرئيس رئيس الوزراء والوزراء في مناصبهم بموجب مرسوم ويمكنه قيادتهم بشكل جماعي أو فردي".