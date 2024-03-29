شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 18.. السلاجقة يطلبون من عمر الخيام رسما مفصلا لقلعة ألموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين طلب من عمر الخيام برسم خريطة كامل لقلعة ألموت من خلال مبعوث للسلطان باركياروق طلب منه كتابة كل شىء عن القلعة، وكل نقطة رآها فيها وألا يفوت أمرا واحدا مما رآه ليخدم الدولة.

وهو ما استنكره عمر الخيام ظناً منه أن السلطان لم يكرمه بهذا الشكل من أجل تلك المعلومات وإنما اقتنع برأيه حينما أخبره بأن عليه إقامة العدل فى دولته لهدم فكرة حسن الصباح، وذلك بعدما كانت الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين شهدت وصول الشاب يحيى إلى برزك أميد وإخباره بأنه مسموح له بدخول حلم الجنة، وهو ما حصل بالفعل مع دخوله بالطريقة الذى يفعلها الحشاشين دائماً، إلا أن المفاجأة كانت مشاهدته لحبيبته لأول مرة، وذلك داخل الحلم، وهى المرة الأولى التى يقابلها منذ اختفاءها من المدينة.

وشهدت الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين إثارة كبيرة فى أحداثها مع بداية تعلم سوزان نجم الدين للجواري كيفية الاحتيال على الشباب المختارين لتنفيذ عمليات فدائية فى حلم الجنة، كما شهدت تعليم الدعاة للشباب الجدد من جنود السلاجقة لكيفية التحول فى الفكر ناحية الحشاشين، وذلك بمفاهيم مثل السلخ ممثلاً فى كيفية نسيان الشباب كل ما تعلموه وبدء صفحة جديدة بمفاهيم جديدة.

وشهدت الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين نقاشا بين عمر الخيام والسلطان باركياروق حول حسن الصباح اعترف فيه الخيام بأنه زار قلعة ألموت ودخلها إلا أنه خبأ عن الجيش ذلك خوفاً من دخول حرب هو ليس من أهلها.

ولكنه أخبر السلطان بكل شىء فى نفسه قائلاً إن الشىء الوحيد الذى يهزم الصباح هو هدم فكرته بوجود عدل بالدول الكبرى لأن فكرة حسن الصباح قائمة على جمع أتباعه بحجة إنعدام الفكر فى الدول الكبيرة.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان