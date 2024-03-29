من أمام سيارة التيسلا الخاصة بها..كيم كارداشيان تتالق بلوك كاجوال مميز

ميرنا وليد - بيروت - سحرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الجمهور بإطلالتها الأخيرة من أمام سيارة التيسلا الخاصة بها، وظهرت بلوك مميز إستعرضت فيه رشاقتها، حيث إرتدت كروب توب باللون الأبيض ضيق من دون أكمام مع سروال باللون الأسود من الجلد، وتركت شعرها الأشقر منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت التقطت عدسات الكاميرات، مقطع فيديو لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان أثناء حضورها حفلاً أقامه زوجها السابق كانيي ويست.

وتركت كيم الجمهور بحالة صدمة، إذ ظهرت في الصور إلى جانب بيانكا سينسوري، زوجة طليقها، في هذا الحدث الذي أقيم للاحتفال بأحدث ألبوم استوديو لكانيي Vultures 1.

وبدت كيم في مقطع الفيديو وهي تشعر بالملل والتوتر وخالية من التعبير.

ورافق كيم للحفل أطفالها: نورث (10 سنوات)، ساينت (8 سنوات)، شيكاغو (6 سنوات)، وسالم (4 سنوات).

وتفاعل رواد الإنترنت مع مقطع الفيديو، وأعربوا عن صدمتهم من هذا المشهد.

