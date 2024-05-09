حذفت صورهما من إنستجرام.. أول رد من أصالة بعد أخبار طلاقها من الشاعر فائق حسن

كتب امير فتحي في الخميس 9 مايو 2024 12:48 صباحاً - ساعات ساخنة مرت على أسرة المطربة السورية أصالة وزوجها الشاعر فائق حسن، بعدما انتشرت أخبار متضاربة، بعضها عن انفصال الثنائي، والبعض الآخر عن تعرض الزوج لأزمة صحية.

أنباء طلاق أصالة وفائق حسن

حيث قيل إن الشاعر فائق حسن تعرض إلى أزمة صحية طارئة، استدعت نقله إلى المستشفى من أجل إجراء بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته بشكل كامل.

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي تمنى لها السعادة وجاءت كالتالي:” ربنا يسعدكم، أحسن ناس، ربنا يبعد عنكم الحسد”.

حذفت صورهما معًا

وحذفت الفنانة السورية أصالة الصور التي تجمعها بزوجها الشاعر فائق حسن من حسابها الخاص على إنستجرام، منذ قليل.

فيما ذكرت تقارير أخرى أن الثنائي انفصلا أو في طريقهما للانفصال، بعدما حذفت أصالة كافة الصور التي تجمعها بزوجها عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”.

أصالة ترد على شائعة طلاقها

ولم تمر سوى ساعات قليلة حتى قررت أصالة أن تقطع الشك باليقين، حيث نشرت صورة تجمعها بزوجها الشاعر فائق حسن وهي تقبله عبر حسابها على “إنستجرام”.

وعلقت عليها أصالة قائلة “يا دنيتي يا حنون يا جوزي وأبي وحب عمري ونور حياتي”، لتطمئن الجميع على حالته الصحية في إشارة إلى حقيقة ما قيل عن ذهابه إلى المستشفى، حيث تابعت قائلة “الحمدلله على سلامتك.. الله يديمك عزي وسيدي ويديم علينا صحتك وجمالك وروحك يا أهلي وأصحابي.. ومتل نفسي علي لآخر نفسك بحبك”.

لتنفي أصالة كافة الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول الانفصال، وتطمئن الجميع على صحة زوجها، كما تلقت مئات التعليقات من محبيها وأصدقائها وكذلك أفراد عائلتها، الذين حرصوا على توجيه رسائل المحبة إلى الثنائي.

أحدث أعمال أصالة

وفى سياق آخر، تحيى كل من النجمة أصالة والنجمة نجوى كرم حفلاً غنائيًا، في ألمانيا يوم 22 يونيو، ومن المقرر أن تقدم كل منهما خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التى يتفاعل معها الجمهور.

وقدمت النجمة أصالة تتر مسلسل مليحة، بعنوان “أصحاب الأرض”، مصحوبا بالترويدة للفلكور الفلسطينى، وكليب الأغنية من ألحان حسين نازك، وتوزيع أحمد ضياء، وميكس ماستر أسامة الهندى، فكرة وإخراج عادل رضوان.

وطرحت مؤخرا النجمة أصالة نصرى، أحدث أغنياتها التى تحمل اسم “صندوق” على موقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات رامى قحطان كوسا، ألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار.

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